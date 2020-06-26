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    • 26.06.2020 09:07
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    'den o illerimiz için sağanak yağış uyarısı | 26 Haziran

    haberi... nu araştıran vatandaşlara 'den beklenen haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Kütahya'nın kuzeyi, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurt genelinde hava durumu raporu.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 31°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 27°C

    Parçalı zaman zaman çok bulutlu ve mevzi sağanak yağışlı



    EGE

    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 27°C

    Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 36°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 35°C

    Parçalı az bulutlu

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu



    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 27°C

    Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

    KONYA °C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 25°C

    Parçalı bulutlu,



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 30°C

    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri mevzi sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 27°C

    Parçalı bulutlu

    KARS °C, 25°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 40°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 41°C

    Az bulutlu ve açık
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