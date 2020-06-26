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    Günlük burç yorumları – 26 Haziran 2020 Cuma

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 26 Haziran 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    26 Haziran 2020 Cuma günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…

    KOÇ: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveni sizin için önemli, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.



    BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli olmanız tepki alabilir.



    İKİZLER: Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor önleminizi alıyorsunuz.



    YENGEÇ: Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan kişiye çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.

    ASLAN: Doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.



    BAŞAK: Bugün kendinizi kısıtlanmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize belli bir disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmak istemiyor.



    TERAZİ: Ailenizle olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil.
    Bugün, eğlenceli ve yenilikçisiniz, partnerinizle birlikte özgürce gezebilirsiniz.



    AKREP: Partnerinizin size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir fakat önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.

    YAY: Maddi konularla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıksal ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak.


    OĞLAK: Maddi onuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, parasal konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız çalışmalarda kendi menfaatlerinizi koruyacaksınız.



    KOVA: Düşüncelerinizde özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olanlara karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince beklemeyi bilmelisiniz.



    BALIK: Ay'ın konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Bugün, yaşlıların fikirlerinden etkileneceksiniz.
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