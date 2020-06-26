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    • 26.06.2020 11:57
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    • 26.06.2020 11:57
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    | Meteoroloji'den son dakika Marmara uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika uyarısına göre, Marmara Bölgesi'nde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Peki , ve ’de hava nasıl olacak? İşte detaylar…

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

    Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

    Bölgede kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

    Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri ile bu akşam ilk saatler Muğla'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    MEVZİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
    İstanbul için ise mevzi sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı 28

    İzmir: Az bulutlu ve açık 33

    Adana: Az bulutlu ve açık 32

    Antalya: Az bulutlu ve açık 35

    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri mevzi sağanak yağışlı 27
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