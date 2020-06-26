MEVZİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul için ise mevzi sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı 28