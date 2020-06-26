Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Bölgede kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri ile bu akşam ilk saatler Muğla'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MEVZİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
İstanbul için ise mevzi sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri mevzi sağanak yağışlı 27