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    • Yaşam
    • 25.06.2020 Gazete
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    Trafik sı geçiren ve ailesi ölümden döndü!

    ile ailesi, 'da yaptı. Ultra lüks cip takla attı. 30 metre sürüklenen araçtan hepsi sağ çıktı. Alişan şunları söyledi: "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum."

    Ölümden döndük!

    Alişan, normalleşme sürecinin başlamasıyla eşi , 2 yaşındaki oğlu Burak ve bakıcıları ile 'e gitmek üzere yola çıktı. Şarkıcının kullandığı araç, bariyere çarpıp takla attı.

    ve eşi Buse Varol ile oğlu Burak yara almadan kurtuldu. Bakıcı yaralandı. Alişan şunları söyledi: "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum."


    Alişan, "Bakıcımız oğlum Burak'ın bebek koltuğuna kapanarak belki de hayatını kurtardı. O bizim canımız" dedi.

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