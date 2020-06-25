Alişan, normalleşme sürecinin başlamasıyla eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğlu Burak ve bakıcıları ile İzmir'e gitmek üzere yola çıktı. Şarkıcının kullandığı araç, bariyere çarpıp takla attı.

Alişan ve eşi Buse Varol ile oğlu Burak yara almadan kurtuldu. Bakıcı yaralandı. Alişan şunları söyledi: "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum."



Alişan, "Bakıcımız oğlum Burak'ın bebek koltuğuna kapanarak belki de hayatını kurtardı. O bizim canımız" dedi.