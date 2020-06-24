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    • 25.06.2020 06:44
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    • 25.06.2020 06:46
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    25 Haziran : 'den o illerimiz için sağanak yağış uyarısı

    haberi... tarafından yapılan açıklamada birçok ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi. Peki bugün hangi ilimizde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de nasıl? İşte 'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hava durumu.

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 30°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE

    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 34°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu



    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    AMASYA °C, 32°C

    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 26°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    KARS °C, 26°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    MALATYA °C, 32°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 40°C

    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam 25 Haziran hava durumu: Meteoroloji'den o illerimiz için son dakika sağanak yağış uyarısı
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