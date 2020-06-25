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    • Yaşam
    • 25.06.2020 17:20
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    • 25.06.2020 17:46
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    'da, siz ya binmek isteyen kadın maganda ortalığı karıştırdı

    Haliç İstayonu'na gelen genç kadın siz şekilde metroya binmek istedi. Maskesiz kadın akbilini kullanacağı esnada turnikeden geçişine izin vermeyen görevlisiyle tartıştı. Yasağa rağmen maske takmayan ve görevliye uzun sure bağıran genç kadın daha sonra istasyondan ayrıldı.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında kent genelinde bulunan zorunluluğuna rağmen maskesi şekilde metroya binmek isteyen genç kadın güvenlik görevlisiyle tartıştı. Haliç Metro İstasyonu'na gelen bir kadın, yanındaki arkadaşıyla metroya binmek istedi. Maskesi olmayan genç kadına, yasak kapsamında güvenlik görevlisi izin vermedi.

    Duruma tepki gösteren kadın, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini söyledi.

    Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisinin üzerine yürüyen kadın "Polis kim" diyerek bağırdı.

    Arkadaşıyla beraber bir süre güvenlik görevlisine bağıran kadın daha sonra metro istasyonundan uzaklaştı.
    Haberler Yaşam İstanbul'da, maskesiz metroya binmek isteyen kadın maganda ortalığı karıştırdı
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