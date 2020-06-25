Koronavirüs önlemleri kapsamında kent genelinde bulunan zorunluluğuna rağmen maskesi şekilde metroya binmek isteyen genç kadın güvenlik görevlisiyle tartıştı. Haliç Metro İstasyonu'na gelen bir kadın, yanındaki arkadaşıyla metroya binmek istedi. Maskesi olmayan genç kadına, yasak kapsamında güvenlik görevlisi izin vermedi.