Steam indirime giren oyunlar listesi! Steam indirime giren oyunlar hangisi? 2020 yaz indirimleri

STEAM NASIL KULLANILIR?

Steam, Valve Corporation tarafından 2003 yılında geliştirilen bir dijital oyun dağıtım platformudur. Satın almak istediğiniz oyunu Steam hesabı açarak uygulama içerisinden çevrimiçi olarak satın alabilir veya oyun ücretsizse direkt indirebilirsiniz.

15 yıldır piyasada olan ve son yıllarda birçok önemli oyunun dağıtım hakkını eline alan Steam, oyunları tamamen dijital ortamda saklıyor ve size herhangi bir kaset, cd göndermiyor.

Windows, Linux ve Mac işletim sistemlerine uygun olan Steam üzerinden oyun almak gayet basit. Uygulamayı yüklemek ve bir hesap açmak gerekiyor. Daha sonra arama kısmından satın almak veya indirmek istediğiniz oyunun ismini yazarak indirmeyi veya satın almayı başlatmanız yeterli.

Zaman zaman yaptığı kampanyalarla oyunculara büyük indirimler sağlayan dijital market platformu, bazı oyunlar için de kısıtlı sayıda veya belirli bir süre için ücretsiz satın alma seçeneği sunuyor. Steam yaz indirimleri, Black Friday ve yıl sonu indirimleri sayesinde Steam'deki oyunlar büyük rağbet görüyor.

Ayrıca Steam'de arkadaş ekleme, oyunları beraber oynama ve arkadaşlara oyun hediye etme seçenekleri bulunuyor. Steam'in sağladığı bir diğer kolaylık da oyun yedekleme seçeneği. Böylece başka bir bilgisayardan da oyunlara ulaşabilir ve indirme işlemiyle zaman kaybetmeden direkt kuruluma başlayabilirsiniz.