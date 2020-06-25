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    • 25.06.2020 09:45
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    • 25.06.2020 09:45
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    Adana’da tuhaf intihar! "Kul hakkı yedim" deyip nehre atlamaya çalışan adam şaşkına çevirdi

    Adana’da bir kişi köprü üzerinden Seyhan Nehri'ne atlayıp intihar edeceği sırada, polis ekipleri şahsı tutarak kurtardı. Köprüden nehre atlamak isteyen şahıs polislere ‘kul hakkı yedim’ bu yüzden intihar edeceğim dediği öğrenildi.

    Adana’da tuhaf intihar! 'Kul hakkı yedim' deyip nehre atlamaya çalışan adam şaşkına çevirdi

    Olay, Seyhan Nehri üzerindeki Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Seyhan Viyadüğünde meydana geldi.

    Adana’da tuhaf intihar! 'Kul hakkı yedim' deyip nehre atlamaya çalışan adam şaşkına çevirdi

    Alınan bilgiye göre, vatandaşlar köprü üzerinden nehre atlamak üzere olan bir kişi gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
    Adana’da tuhaf intihar! 'Kul hakkı yedim' deyip nehre atlamaya çalışan adam şaşkına çevirdi

    Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri intihar girişiminde bulunan Bayram D. (37) yanına gelerek şahsı ikna etme çalışmalarına başladı.

    Adana’da tuhaf intihar! 'Kul hakkı yedim' deyip nehre atlamaya çalışan adam şaşkına çevirdi

    Olay mahalline gönderilen uzlaştırmacı polis memuru ise yaklaşık 1 saat boyunca Bayram D. ile konuşarak ikna etmeye çalıştı.
    Adana’da tuhaf intihar! 'Kul hakkı yedim' deyip nehre atlamaya çalışan adam şaşkına çevirdi

    Viyadükten nehre atlamakta kararlı olan Bayram D. polis ekipleri tarafından yakalanıp demir korkulukların öbür tarafına çekildi.

    Adana’da tuhaf intihar! 'Kul hakkı yedim' deyip nehre atlamaya çalışan adam şaşkına çevirdi

    Bayram D. ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.
    Adana’da tuhaf intihar! 'Kul hakkı yedim' deyip nehre atlamaya çalışan adam şaşkına çevirdi

    Öte yandan, Bayram D.'in polislere "kul hakkı yedim bu nedenle intihar edeceğim." dediği öğrenildi.
    Haberler Yaşam Adana’da tuhaf intihar! "Kul hakkı yedim" deyip nehre atlamaya çalışan adam şaşkına çevirdi
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