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    • Yaşam
    • 25.06.2020 14:37
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    • 25.06.2020 14:37
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    ’de ları arazisine girdiği için kuzenini öldürdü

    Küçük bir sebep yüzüden akrabasının kanını akıttı. ’nin ilçesinde Fırat C. (33), büyükbaş ları arazisine girdiği gerekçesiyle tartıştığı kuzeni 'ı (44) tabancayla vurarak öldürdü.

    Kuzenini sudan sebepten öldürdü

    Olay, bu sabah, Kelkit ilçesi Gürleyik köyünde meydana geldi. Fırat C., babası Murat C. ile kendi arazinde hayvanlarını otlatmaya başladı. Ancak bir süre sonra dayısını oğlu Selahattin Daştan'a ait büyükbaş hayvanlar da arazisine girdi.

    İddiaya göre kuzenler arasından çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Fırat C., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, Daştan'a ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Daştan, kaldırıldığı Kelkit Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Şüpheli Fırat C. ise, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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