Olay, bu sabah, Kelkit ilçesi Gürleyik köyünde meydana geldi. Fırat C., babası Murat C. ile kendi arazinde hayvanlarını otlatmaya başladı. Ancak bir süre sonra dayısını oğlu Selahattin Daştan'a ait büyükbaş hayvanlar da arazisine girdi.