İzmir'in sözde çevreci belediye başkanı Tunç Soyer, İzmirlilerin vergilerini ranta akıtmaya devam ediyor. İzmir merkezden ve çevre ilçelerden yıllardır toplanan çöpün yığıldığı Çiğli'deki Harmandalı çöplüğü için İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl önce çöpten metan gazı çıkarma, elektrik üretme ve bölgenin rehabilitasyonu için ihale düzenledi. O dönemde düzenlenen ihaleyi de Menderes'te 150 milyon liraya yapılması planlanan katı atık tesisi ihalesini kazanan Doğu Star Elektrik Üretim AŞ'nin çatı şirketi Novtek AŞ. kazandı. Şirket tesis çevresinde heyelan riskini önleyecek fore kazıkların çakılması da dahil maliyet hesabı yaparak, belediyeye üreteceği elektriğin yüzde 59'unu verme taahhüdünde bulunarak ihaleyi aldı.

Fore kazık çakma işi yaklaşık 15 milyon liralık bir maliyet olarak hesaplanırken, şirket o dönem elde edilecek birim elektrik üzerinden yaptığı teklifte bu işi de kendinin yapacağını planlayarak düşük teklif verdi.





İKİNCİ KEZ İHALE

İhaleyi aldığı günden bu yana rehabilitasyon yapılmayan bölgede heyelan riski oluştu. Tesiste çalışan işçilerin hayatını da tehdit eden riske karşı belediye bu sefer ihaleyi alan şirketin sorumluluğunda olan iş için 3 temmuz 2020'de Halkapınar'da bir ihale düzenleneceğini duyurdu. "232 adet toplamda 10 bin 368 metre fore kazık yapılması" işinin maliyetinin yaklaşık 15 milyon lira olması beklenirken belediye, bu ihale ile şirketin yükümlülüğünü de başka bir şirkete devredecek. Şirketin sorumluluğunu ortadan kaldıran ihale, İzmirlinin vergilerinin ranta akmasına neden olacak. Şirketin yapması gereken işin bedeli vatandaşların cebinden çıkacak. SABAH

