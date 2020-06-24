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    • 24.06.2020 07:13
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    • 24.06.2020 07:13
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    Son dakika: 'ta yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı

    Son dakika haberine göre 'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

    Alınan bilgiye göre, yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 19 AAU 939 plakalı yolcu otobüsü, Karlık köyü kavşağı yakınlarında idaresindeki 42 L 1497 plakalı kamyona arkadan çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Hüseyin Tuncer ile otobüsün diğer şoförü Nurettin Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    da yaralanan 16 yolcu ve 1 muavin ile kamyon sürücüsü Mustafa Karabacak ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Hayatını kaybeden otobüs şoförlerinin cenazeleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

    Öte yandan, 26 yolcunun bulunduğu otobüsün 'dan 'e gittiği, kazada yara almayan diğer yolcuların da başka bir otobüsle gönderilecekleri belirtildi.

    Kazayı yara almadan atlatan yolculardan Engin Dıvrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uyuyordum. Dizlerimi çarptım ve uyandım. Kafamı kaldırdığımda kaza olmuştu. Otobüsteki yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki şoförün de vefat ettiğini öğrendik." dedi.

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