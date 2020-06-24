Günlük burç yorumları – 24 Haziran 2020 Çarşamba

24 Haziran 2020 Çarşamba günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…
KOÇ: Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor.
Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı değişiyorsunuz.
BOĞA: Hareketli sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz.
Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla vakit geçirebilirsiniz.
İKİZLER: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.
YENGEÇ: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanızı sağlayacak.
ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz dursanız da, üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdekilerin temposu sizi de etkileyecek.
Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için, tepki alıyorsunuz.
BAŞAK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.
TERAZİ: Baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız.
Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol etmelisiniz. Zihninizdeki konumlara ulaşmak için gerekli imkanlara sahipsiniz.
AKREP: Bugün, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.
YAY: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenizin dikkati üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, istediğiniz sonucu alacaksınız.
OĞLAK: Bugün enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz.
İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz.
KOVA: Konuşmalarınızla dikkat çekeceksiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.
BALIK: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Özellikle karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size zarar veriyor.