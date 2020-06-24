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    Günlük burç yorumları – 24 Haziran 2020 Çarşamba

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 24 Haziran 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    24 Haziran 2020 Çarşamba günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…

    KOÇ: Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor.
    Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı değişiyorsunuz.



    BOĞA: Hareketli sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz.
    Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla vakit geçirebilirsiniz.



    İKİZLER: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.



    YENGEÇ: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanızı sağlayacak.



    ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz dursanız da, üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdekilerin temposu sizi de etkileyecek.
    Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için, tepki alıyorsunuz.



    BAŞAK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.


    TERAZİ: Baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız.
    Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol etmelisiniz. Zihninizdeki konumlara ulaşmak için gerekli imkanlara sahipsiniz.



    AKREP: Bugün, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



    YAY: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenizin dikkati üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, istediğiniz sonucu alacaksınız.

    OĞLAK: Bugün enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz.
    İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz.



    KOVA: Konuşmalarınızla dikkat çekeceksiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.
    Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.


    BALIK: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Özellikle karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size zarar veriyor.
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