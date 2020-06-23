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    • 24.06.2020 06:55
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    : 'den İstanbul için uyarısı | 24 Haziran

    haberi... "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlara 'den beklenen haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada birçok ilimiz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. ın İstanbul'da da etkili olacağını belirten Meteoroloji, yağışlar için saat vererek vatandaşları uyardı. Peki bugün hangi illerimizde var? İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde .

    Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Kütahya, Çankırı, Sivas, Yozgat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    EDİRNE °C, 30°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İSTANBUL °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KIRKLARELİ °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KOCAELİ °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 29°C

    Parçalı bulutlu

    KÜTAHYA °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 31°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 28°C

    Parçalı bulutlu



    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

    ANTALYA °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

    HATAY °C, 27°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    ISPARTA °C, 29°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 27°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    ÇANKIRI °C, 30°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 25°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    KONYA °C, 28°C

    Parçalı bulutlu



    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    BOLU °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    KASTAMONU °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    ZONGULDAK °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz geneli ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 30°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TOKAT °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 28°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    KARS °C, 27°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    MALATYA °C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık
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