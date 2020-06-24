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    • Yaşam
    • 24.06.2020 23:50
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    • 24.06.2020 23:50
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    'da komşuların '' sı kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

    'da, husumetli iki komşu ailenin tarlalarından birinde çıkan , diğerine de sıçradı. Yangın için birbirini suçlayan iki ailenin fertleri arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı da 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

    Komşuların 'yangın' kavgası kanlı bitti

    'da, husumetli iki komşu ailenin tarlalarından birinde çıkan kanlı bitti.

    Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Sürendal Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetil olan iki ailenin birbirine komşu olan tarlalarından birinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler yan tarlaya sıçradı.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Yangının çıkışından birbirlerini suçlayan aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı ya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda tabancayla vuralarak yaralanan Mahsun K., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

    Jandarma ekipleri mahalle, giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Haberler Yaşam Diyarbakır'da komşuların 'yangın' kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı
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