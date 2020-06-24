İstanbul'da yaşayan Fatih Mehmet K., eşi benzeri duyulmayan bir şekilde dolandırıldı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişinin kendisine 'ABD ordusunda Albay'ım, ganimet bulduk, 3.7 milyonu almak için bana yardım et' şeklindeki isteği karşısında binlerce dolar sözde masraf parası gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Fatih Mehmet K., şüphelilere suçüstü yaptırarak yakalattı. Dolandırıcılar hakkında iddianame düzenlendi.

"ABD ORDUSUNDA ALBAYIM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Fatih Mehmet K.'nin olay tarihinde kullanmış olduğu sosyal medya hesabına 'Jenefer Karen Torres' isimli hesaptan arkadaşlık teklifi geldiği, Fatih Mehmet K.'nin gelen teklifi kabul ettiği, daha sonra şahısla yazıştıkları, şahsın kendisini Amerikan ordusunda Albay olarak tanıttığı kaydedildi.

"BAŞKA ÜLKE ÜZERİNDEN TRANSFER GEREKİYOR"

Şüphelinin Afganistan'da terörist gruplardan ganimet elde ettiğini, kendisine 3 milyon 700 bin Dolar düştüğünü, bunu ülkesine göndermesi durumunda soruşturma geçireceğini, başka bir ülke üzerinden transfer etmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.

BİNLERCE DOLAR MASRAF PARASI YOLLADI

Kendi aracılığı ile olması durumunda yüzde 30'unu vereceği, Senegal'de bulunan bu parayı uçakla göndereceğini fakat bin 99 Dolar masrafının olduğu, bu şekilde görüşmelerinin devam ettiği anlatıldı. Müştekinin 0551 031 .. .. nolu hattan arandığı ve kendisini Senagal'de bulunan sigorta şirketinin yetkilisinin tercümanı olarak tanıtan kişi ile görüştüğü, bu kişinin koliyi kendisine göndereceklerini fakat 800 dolar karşılığı olan 4 bin 800 lira masraf olduğunun söylediği kaydedildi.

Kendisinin istenilen parayı Bakker Dijk ismine PTT'den yatırmasını istedikleri, havaleyi yaptığı, daha sonra şahısların parayı çekemediklerini söyleyerek bankadan yatırmasını istedikleri, bir banka üzerinden Vicktor Okechukwu adına hesap verildiği ve bu hesaba gönderdiği belirtildi.

Şahsın koliyi getireceğini söylediğini, yaklaşık 30 dakika sonra kolinin gümrükte yakalandığı, polislerin rüşvet olarak 6 bin dolar istediği, parayı göndermesi durumunda koliyi alacaklarını söyledikleri, dolandırıldığını anlaması üzerine polis merkezine müracaat ettiği kaydedildi.

ŞÜPHELİLERE SUÇÜSTÜ

Emniyet ile yapılan operasyonla PTT'den paraları çekmek üzere şüpheliler Mesaret Hailu Lakew ve Tsedey Hailu Lakew'e suçüstü yapıldığı belirtildi. Şüphelilerin yapılan işlemler ardından tutuklandığı kaydedildi. Şüpheliler alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

Savcılık şüphelilerin 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.