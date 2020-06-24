





Olay, Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyü Asma Köprü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Ayberk Topçu arkadaşları ile birlikte serinlemek için köyün yakınlarındaki derede yüzmek istedi. Ancak dereye giren Ayberk'in bir süre dereden çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu köye gelerek yakınlarına iletti.



