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    • Yaşam
    • 24.06.2020 Gazete
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    'da eşini öldürdüğü iddia edilen kadın konuştu: Onu ben öldürmedim

    ’da tartışmada eşini öldürdüğü iddia edilen , katil olmadığını söyledi. Kırgız gelin, “Bıçağın sapıyla bana saldırıp vurmaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. Onu ben öldürmedim” dedi.

    Yanlışlıkla öldü!
    Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Karakuş (35) ile kavga ettiği sırada bıçakla yaralayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırgız asıllı Venera Karakuş emniyetteki ifadesinde, "Eşim eve geldiğimde karşıma çıktı ve tartışma üzerine eline aldığı bıçakla bana saldırdı. Bıçağın sapıyla kafama defalarca vurdu. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. Ben neden katil olayım ki. Eşimi ben öldürmedim. Suçlu olmadan hapse girmek çok acı. Lütfen bana yardım edin" dedi.

    BİR YUVA DAĞILDI
    Çiftin anlaşmazlıkları, ayrılık konuşmasını getirdi. Biri mezara, diğeri hapse gitti.


    Venera Karakuş'un Adli Tıp Kurumu'na sağlık kontrolü için getirildiği sırada gözündeki morluklar dikkat çekti.
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