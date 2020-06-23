



Kastamonu'nun Daday ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu bazı evlerin çatısı, seralar ve araçlarda zarara neden oldu.

Yağış ve sel nedeniyle bölgede bazı tarım arazileri sular altında kaldı.



