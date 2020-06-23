Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından cemaatin maske ve mesafe kuralına uyarak tüm vakitlerde camilerde namaz kılabileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından görevliler tarafından İstanbul'daki camiler, sabah namazı için korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde hazır hale getirildi.



EVLERİNDEN GETİRDİKLERİ SECCADEYLE CAMİYE GİRDİLER

Camilerin tüm vakitlerde serbest olduğunu duyan vatandaşlar, sabah ezanında Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Vatandaşlar, maskeli ve mesafe kurallarına uyarak evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdi.