Kuzey Kutbu'ndan korkutan sıcaklık artışı yaşanıyor. Dünyanın soğuk noktalarından biri olarak bilinen Sibirya'nın Verkhoyansk kasabasında ölçülen 38 derece sıcaklık tarihe geçti. Daha önce Kuzey Kutbu'nda böyle bir sıcaklığa ulaşılmadığı, sadece 1915 yılında Alaska'nın Fort Yukon kasabasında 100 fahrenhayta yaklaşan bir ölçümün kayıtlara geçtiği belirtildi. Sıcaklığın mevsüm normallerinin üstünde olması korkuturken edinilen son dakika haber göre; Rusya'da 2100 yılı için beklenen sıcaklık değerlerinin 80 yıl önce görüldüğü dile getirildi.

Sibirya'nın Verkhoyansk kasabasında ölçülen 38 derece sıcaklığın tarihe geçtiği bildirildi. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiği, 67,5 kuzey enleminde yer alan Verkhoyanks kasabasında hafta sonu tespit edilen 100,4 fahrenhaytın (38 santigrat), 66,5 enleminden başlayan Kuzey Kutbu dairesinde ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.