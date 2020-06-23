Kocaeli’de maske takmamak için direnen adamdan komik açıklama: Bende virüs olmadığına eminim. Bende mikrop yoktur, mikrop hastada vardır

"BENDE VİRÜS OLMADIĞINA EMİNİM"

Virüsün bulaşıcı olmadığını iddia eden şahıs, maske takmaya gerek duymadığını belirterek, "Maske takmaya gerek duymuyorum. Hiç takmadım. Sadece dolmuş ya da marketlerde takıyorum. Takmama sebebim, hasta olan taksın. Ben hasta değilim, kendimi biliyorum. Ben bulaşıcı olduğuna inanmıyorum. Bir insan hasta ise bulaştırır. Bulaştıracak mikrop yoktur. Bende virüs olmadığına eminim. Bende mikrop yoktur, mikrop hastada vardır. Başka birinden bulaşırsa savaşırız. Ben bu riski göze alıyorum. Nereye kadar maske, nereye kadar böyle devam edecek. Rahat takılıyorum, devam öyle." dedi.



