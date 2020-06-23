Hastalarının soyadları ile dalga geçen doktora dava

Acil servise başvuran hastasının soyadıyla dalga geçmek için sosyal medya hesabından hastaneye başvuran hastaların açık kimlik bilgilerini paylaşan doktor hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 18 Temmuz günü, Sağlık Bakanlığı ihbar hattına bir mail geldi. İhbar mailinde, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli bir doktorun, hastaneye başvuran hastaların kişisel bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştığı ileri sürüldü. İhbar ardından doktor tarafından paylaşılan görüntü incelendi. Yapılan incelemede iddiaya göre, doktorun birden fazla hastanın soyadıyla dalga geçmek görüntüyü paylaştığı anlaşıldı. Çünkü hastalardan birinin soyadı Bök, diğerinin Haydut, bir diğerinin Muşta, başka bir hastanın ise Tutuk'tu.

SOYADI DAVASI

İhbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan doktor Nilay Ç., hastaların isimlerinin yazılı olduğu listeyi sosyal medya hesabından yanlışlıkla paylaştığını, hastaların kişisel bilgilerini ifşa etmek istemediğini ileri sürdü.

DAVA AÇILDI

Savcılık, hastaların kişisel bilgilerinin bulunduğu listeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve ya yayma suçunu işleyen doktor hakkında dava açtı. 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Doktor Nilay Ç., ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DİLEK YAMAN-SABAH