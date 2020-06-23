Günlük burç yorumları – 23 Haziran 2020 Salı

23 Haziran 2020 Salı günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…
KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin enerjisini iyi kullanmalısınız.
Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek güçtesiniz.
BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrolünüzü artıracaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Karmaşa içinde olsanız da emin hareket edeceksiniz.
İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Birliktelikler kimlik kazanacak.
YENGEÇ: Pratik düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz.
İşleriniz hızla gelişecek. Fakat ani masrafları unutmamalısınız.
ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulayın.
BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Aktivitelerinizi gerçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve arkadaşlarınızla daha çok vakit geçireceksiniz.
TERAZİ: Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Mantığınızdan ayrılamadığınız içinizdeki kıpırdanmalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.
YAY: İş yerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden biri. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını almak istiyorsunuz.
OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz. Stresleri kaldırıp bir kenara koymalısınız.
KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız..
Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız.
BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans Gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.