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    Günlük burç yorumları – 23 Haziran 2020 Salı

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 23 Haziran 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    23 Haziran 2020 Salı günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…

    KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin enerjisini iyi kullanmalısınız.
    Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek güçtesiniz.


    BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrolünüzü artıracaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Karmaşa içinde olsanız da emin hareket edeceksiniz.



    İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Birliktelikler kimlik kazanacak.



    YENGEÇ: Pratik düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz.
    İşleriniz hızla gelişecek. Fakat ani masrafları unutmamalısınız.

    ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulayın.



    BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Aktivitelerinizi gerçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve arkadaşlarınızla daha çok vakit geçireceksiniz.



    TERAZİ: Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Mantığınızdan ayrılamadığınız içinizdeki kıpırdanmalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.



    AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.



    YAY: İş yerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden biri. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını almak istiyorsunuz.



    OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz. Stresleri kaldırıp bir kenara koymalısınız.



    KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız..
    Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız.



    BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans Gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
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