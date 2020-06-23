Son dakika: İstanbul Büyükçekmece’de hortum oluştu

23.06.2020 14:35

Son dakika haberi... Şiddetli yağış İstanbul’da hayatı felç etti. Öğle saatlerinde başlayarak etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle yollar adeta göle döndü. Göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çeken birçok araç mahsur kaldı. Yoğun yağışların yanında İstanbul Büyükçekmece’de hortum oluştuğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağmur öncesi kara bulutlar şehrin üzerini kapladı.







Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.







Beşiktaş Zincirlikuyu-Ulus yolunda ise yol adeta göle döndü. Göle dönen yolda birçok araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların içerisinde vatandaşlar beklemeye devam ediyor.





BÜYÜKÇEKMECE'DE HORTUM OLUŞTU

Öte yandan şiddetli yağışların görüldüğü İstanbul'da nadir yaşanan bir olay daha gerçekleşti. Büyükçekmece'de hortum oluştu. Hortum görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı.



