İstanbul yağmur dolu ne zaman bitecek? İstanbul yağmur durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meteroloji uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağmurla birlikte dolu yağışı başladı. Anadolu yakasında etkili olduğu belirtilen sağanak yağışın etkisi sürerken, vatandaşlar İstanbul yağmur durumunu araştırıyor. Meteoroloji İstanbul yağmur ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu uyarısı!
METEOROLOJ İSTANBUL HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AKOM'DAN DA İSTANBUL'A ŞİDDETLİ YAĞMUR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) de, önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahminini paylaştı. Yağışların yarın saat 10.00'da il genelinde kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin edildiği belirtildi.
İBB AKOM tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu mola veren yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren tekrardan başlayacağı ve çarşamba gününe kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği belirtildi. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren (saat 10:00) il genelinde yer yer kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda yağış anında kuvvetli rüzgâr da bekleniyor.
Yağış öncesi meteorolojik uyarılar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda hâlihazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirleri aldı.
AKOM, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (15-30 dakika) etkili olması beklenen yağışlarda yağmursuyu anında akışa geçtiği için yaşanabilecek problemlere karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda vatandaşları uyardı.
SARI UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.