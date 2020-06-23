İstanbul yağmur dolu ne zaman bitecek? İstanbul yağmur durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meteroloji uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağmurla birlikte dolu yağışı başladı. Anadolu yakasında etkili olduğu belirtilen sağanak yağışın etkisi sürerken, vatandaşlar İstanbul yağmur durumunu araştırıyor. Meteoroloji İstanbul yağmur ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu uyarısı!

METEOROLOJ İSTANBUL HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.