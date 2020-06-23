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    • Yaşam
    • 23.06.2020 13:48
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    • 23.06.2020 13:48
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    Mantar toplamaya çıkan çobana yıldırım çarptı

    ’in Pazaryeri ilçesine bağlı Büyükelmalı köyünde, ormana mantar toplamaya çıkan (25), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

    Çobana yıldırım çarptı

    Pazaryeri ilçesine bağlı Büyükelmalı köyünde, çobanlık yapan , dün ormana mantar toplamaya çıktı. Çobanlık yaptığı aile, Cingöz'den bir daha haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Aile fertleri ve jandarma ekiplerinin arazide yaptığı aramalar sonucu 1.5 kilometre uzaklıktaki Kayınlık mevkisinde gencin cesedi bulundu. Sol tarafı yanmış ve ayak parmakları patlamış şekilde bulunan Abdülsamed Cingöz'ün cenazesi, kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere otopsi için Kurumuna gönderildi. Yapılan ilk incelemede, çobanın üzerine düşen yıldırım sonucu öldüğü değerlendirildi.

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