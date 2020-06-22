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    • Yaşam
    • 22.06.2020 11:45
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    • 22.06.2020 11:45
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    'nın ilçesinde 73 yaşındaki kadın halde bulundu

    'da geçtiğimiz gün korkunç bir olay yaşandı. ilçesinde 73 yaşındaki kadın, evinde boynun iple vaziyette ölü bulundu. Polis soruşturma başlattı.

    Yaşlı kadın asılı halde bulundu

    Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında 'nın İncekum Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Eve gelen oğlu annesi Sabriye Gülerce'yi (73) tavana boyundan iple vaziyette buldu. Bunun üzerine ipi keserek annesi Sabriye Gülerce'yi indiren oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    şüphesi üzerine durulan Sabriye Gülerce'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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