



Ailesiyle ve canıyla tehdit edilerek zorla sanıkların yanında tutulmaya çalışıldığını iddia eden Mısır, "Bu yönden bu görülen buz dağının bir kısmı. Ben bile bilmiyorum bu dağın diğer tarafında kimler var. Ben bu işin ticaretinde olsam madencilik neden yapayım. Bir türlü bana ulaştılar, ben kurtulamadım. Ben tehditle bu işler içinde tutulmaya çalışıldım. Her şeyi konuşamıyorum, ailemiz var." ifadelerini kullandı.

Fidan ise savunmasında herkesin kendine göre doğruyu anlattığını söyledi.

Mütalaada attığı belirtilen mesajları kendisinin atmadığını öne süren Fidan, "Kaldı ki iddianamede hakkımda bu işi zincirleme şekilde yaptığım iddia ediliyor ama mesajlara bakılırsa bu iş ilk defa yapılmış gibi anlaşılıyor. Bu, tezat bir durumdur. Ayrıca, ifadelere bakılırsa benim ifadelerdeki gibi devrik cümle kurmam söz konusu değil." diye konuştu.



