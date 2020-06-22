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    • 22.06.2020 18:19
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    Son dakika: 'den için 'sarı' alarmla yağış uyarısı! | 22 - 23 Haziran

    Son dakika haberi... , için yarın (23 Haziran) '' vererek uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, beklendiğinden , su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Meteoroloji 'sarı uyarı' ile duyurduğu yağışın 09.00 ile 20.00 saatleri arasında beklendiğini kaydetti.

    Meteoroloji'den İstanbul'a sarı uyarı!

    , için yarın '' vererek uyarısı yaptı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Meteoroloji 'sarı uyarı' ile duyurduğu yağışın 09.00 ile 20.00 saatleri arasında beklendiğini kaydetti.

    SARI UYARI NEDİR?
    potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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