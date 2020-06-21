Kars'ta 3,3, 3,4 ve 3,2 büyüklüğünde ve en son 4,1 büyüklüğünde 4 deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 18:11'de 3,3, 19:14'te 3,4, 21:55'te 3,2 ve 22:17'de 4,1 büyüklüğünde merkez üssü Kars olan 4 deprem meydana geldi.

Depremin ardından vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı. 5 artçı sarsıntının meydana geldiği ilçede bazı vatandaşlar dışarıdaki bekleyişini sürdürüyor.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, yaptığı açıklamada, depremin bazı yerlerde hissedildiğini ifade ederek, "Kağızman ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir hasar ve benzeri ihbar gelmedi, vatandaşlar depremi hissetti, jandarmaya da herhangi ihbar gelmedi." dedi.

Vatandaşlardan Kadir Cil ise depremi hissettiklerini belirterek, depremden sonra kendilerini dışarıya attıklarını söyledi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.06.21 23:52:32 39.1298 27.8065 5.0 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.06.21 23:18:06 36.4063 27.3992 5.0 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.21 22:31:19 40.0432 43.0120 5.0 -.- 3.1 3.2 ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2020.06.21 22:27:18 40.0513 43.0268 5.0 -.- 2.7 -.- ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2020.06.21 22:17:57 40.0325 43.0265 6.5 -.- 3.9 4.1 EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2020.06.21 21:55:18 40.0367 43.0267 5.0 -.- 3.1 3.2 EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2020.06.21 21:48:54 37.0493 28.7675 12.5 -.- 1.8 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2020.06.21 21:28:23 40.0507 42.9700 5.0 -.- 2.6 -.- ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2020.06.21 21:14:45 36.8622 27.3192 27.0 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.21 21:07:50 38.6902 42.6225 6.3 -.- 2.2 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS) İlksel

2020.06.21 20:59:10 38.9965 27.9723 20.1 -.- 1.7 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.21 20:55:59 38.2922 38.7408 12.7 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.06.21 20:07:02 39.1003 27.8277 5.6 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.06.21 19:29:48 40.0332 43.0463 20.8 -.- 2.0 -.- EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2020.06.21 19:25:31 40.0023 43.1068 8.0 -.- 2.0 -.- DUMANLI-(AGRI) İlksel

2020.06.21 19:24:30 36.3825 27.4033 7.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.06.21 19:14:25 40.0293 43.0402 5.0 -.- 3.4 3.4 EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2020.06.21 18:54:55 40.0372 43.0373 4.9 -.- 2.9 -.- EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2020.06.21 18:50:40 39.3455 40.7127 5.0 -.- 2.2 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.21 18:11:53 38.4255 27.6912 6.8 -.- 2.9 -.- ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) İlksel

2020.06.21 18:11:15 40.0520 43.0202 5.0 -.- 3.1 3.3 ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) İlksel