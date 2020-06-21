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    • Yaşam
    • 22.06.2020 00:41
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    • 22.06.2020 00:41
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    'de polisin abdest alan yaşlı adama yardımı da beğeni topladı

    Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaştığı, 'de abdest alan bir yaşlının çoraplarının ve ayakkabılarının bir komiser yardımcısı tarafından giydirilmesinin yer aldığı video beğeni topladı.


    Emniyet Genel Müdürlüğünün hesabından paylaşılan videoda, bir polisin abdest alan yaşlı adama çoraplarını ve ayakkabılarını giydirdiği görülüyor. Görüntüyü kısa sürede yaklaşık 70 bin kişi izledi.

    Paylaşımla ilgili mesajda ise "Rize'de Cuma tedbirlerinde görevli personelimizin, abdest alan amcamıza yardım ettiği anlar vatandaşımız tarafından böyle görüntülendi. İyilik ve sevgi paylaştıkça yayılır, hayat paylaştıkça güzelleşir." denildi.

    Yaşlı adama yardım eden emniyet görevlisinin, Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubede görevli komiser yardımcısı Burak Yıldırım olduğu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın personeli teşekkür belgesi ile ödüllendireceği öğrenildi.



    Haberler Yaşam Rize'de polisin abdest alan yaşlı adama yardımı sosyal medyada beğeni topladı
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