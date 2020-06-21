



Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açtı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kaldı. Çok sayıda araç selde sürüklendi.

