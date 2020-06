Sağanak yağış megakenti etkisi altına aldı. Tıkanan rögar kapağını elleriyle açan polis memuru o anları anlattı. İstanbul'u önceki gün etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Pendik'te bulunan bir cadde sular altında kaldı. üç çocuk babası polis memuru Ömer Gürbüz'ün, elleriyle rögarı temizleme görüntüleri ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. Gürbüz, "Cuma namazı tedbirleri nedeniyle burada bulunuyorduk. Aniden yağmur başladı. Şiddetli yağış nedeniyle bu caddede su birikintisi oluştu. Yanında küçük bir çocuk bulunan kadın sürücünün otomobili alçak olduğu için kaldı. Gerisinde de trafik oluştuğu için geri de gidemiyordu. O an yolda bulunan suları çekmek için caddede bulunan 5 kadar rögarı ellerimle temizledim. Sonra iki genç arkadaşımız da bana yardım etti. Sular çekilince de trafik normale döndü" diye konuştu.

Ellerine sağlık memur bey.Polisimiz her an her yerde.Görev aşkı böyle bir şey olmalı.Polis ödüllendirilmeli.Birçok su baskınını engelleyen adam gibi adam.Türk polisi iyi ki varsınız.Helal olsun, trafik polisine.Ben de aynı şekilde hareket ederdim.Harika bir duyarlılık örneği.