



Türkiye'ye ilk demir atan yat 42 metre boyundaki Marshall Island bayraklı Oryx oldu. 15 Haziran'da da Rus işadamının sahibi olduğu İngiliz bayraklı, 60 metre uzunluğundaki Kaiser Yalıkavak Limanı'na yanaştı. Önceki gün de 6.2 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri arasında yer alan Rus oligark Alexander Grigoryevich Abramov'un 80 metre uzunluğundaki yatı Titan, Bodrum'a geldi. 22 Haziran'da da yine Rus bir oligark Bodrum'a demir atacak.