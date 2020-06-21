Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ege'ye demir attılar! Rus oligarklar soluğu ’da almaya başladı

    Rus oligarklar soluğu ’da almaya başladı. Her gün milyonluk yatlar kıyılarına demir atıyor. ’nın demirçelik devi Evraz’ın sahibi Abramov da özel yatıyla geldi.



    Dünyanın     kabusu haline gelen Coronavirüs nedeniyle kapalı olan deniz hudut kapıları açılır açılmaz dev yatlar soluğu Türkiye'de aldı. Rus oligarklar Bodrum kıyılarına yanaşmaya başladı.



    Türkiye'ye ilk demir atan yat 42 metre boyundaki Marshall Island bayraklı Oryx oldu. 15 Haziran'da da Rus işadamının sahibi olduğu İngiliz bayraklı, 60 metre uzunluğundaki Kaiser Yalıkavak Limanı'na yanaştı. Önceki gün de 6.2 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri arasında yer alan Rus oligark Alexander Grigoryevich Abramov'un 80 metre uzunluğundaki yatı Titan, Bodrum'a geldi. 22 Haziran'da da yine Rus bir oligark Bodrum'a demir atacak.


    Rus oligark Alexander Grigoryevich Abramov
    Haberler Yaşam Ege'ye demir attılar! Rus oligarklar soluğu Bodrum’da almaya başladı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri