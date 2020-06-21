Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Fenerbahçe taraftarı Mehmet Utku (68), kardeşleriyle yaptırdığı apartmanının dış cephesini sarı lacivert renklere boyattı, balkonlara da Fenerbahçe amblemiyle şampiyonlukları simgeleyen yıldızlar yaptırdı.
5'i de fanatik Fenerbahçeli olan kardeşler, yıllardır bölgede 'Fenerbahçe Apartmanı' adıyla ünlenen binada oturuyor.
Utku, "Aile boyu Fenerbahçeliyiz. 5 kardeşiz. 5'imiz de Fenerbahçeliyiz" dedi.
5'i de fanatik Fenerbahçeli olan kardeşler, yıllardır bölgede 'Fenerbahçe Apartmanı' adıyla ünlenen binada oturuyor.
Utku, "Aile boyu Fenerbahçeliyiz. 5 kardeşiz. 5'imiz de Fenerbahçeliyiz" dedi.