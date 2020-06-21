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    • Yaşam
    • 21.06.2020 Gazete
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    'ın Sandıklı ilçesinde fanatik aile apartmanda yaşıyor

    'ın Sandıklı ilçesinde taraftarı (68), kardeşleriyle yaptırdığı apartmanının dış cephesini renklere boyattı, balkonlara da Fenerbahçe amblemiyle şampiyonlukları simgeleyen yıldızlar yaptırdı. 5'i de fanatik Fenerbahçeli olan kardeşler, yıllardır bölgede 'Fenerbahçe Apartmanı' adıyla ünlenen binada oturuyor.

    Hayatları sarı lacivert!
    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde taraftarı (68), kardeşleriyle yaptırdığı apartmanının dış cephesini renklere boyattı, balkonlara da Fenerbahçe amblemiyle şampiyonlukları simgeleyen yıldızlar yaptırdı.



    5'i de fanatik Fenerbahçeli olan kardeşler, yıllardır bölgede 'Fenerbahçe Apartmanı' adıyla ünlenen binada oturuyor.



    Utku, "Aile boyu Fenerbahçeliyiz. 5 kardeşiz. 5'imiz de Fenerbahçeliyiz" dedi.
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