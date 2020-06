bir at çiftliği nde yaşayan " Pamuk " isimli lama, ziyaretçiler ve köy sakinlerinin ilgi odağı oldu. Ana vatanı Güney Amerika olan lama "Pamuk", Daday ilçesi Boyalılar köyündeki at çiftliğinde yaşıyor. Yoldan geçenler, çiftliğe gelenler ve köy sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği lama, bölgede özgürce dolaşıyor. At çiftliğinin sahibi Mehmet Kılıç , çiftlikte atların yanı sıra tavus kuşu gibi farklı hayvan türleri bulunduğunu söyledi.