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    • 20.06.2020 07:13
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    Son dakika: 'de merkezinde bir araya gelen 25 kişiye 78 bin 750 lira idari para cezası

    Son dakika haberi... 'de merkezinde bir araya gelen 25 kişiye yeni tip virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

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    'de Yenidoğan Mahallesindeki bir meyhane de toplanan grup, müzik eşliğinde eğlenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu meyhaneye gece yarısı operasyonu düzenledi.



    Aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi, kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü.



    virüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 78 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

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