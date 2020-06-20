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    • 20.06.2020 09:22
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    • 20.06.2020 09:22
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    Mersin'de kaybolan gencin cesedi 200 metrelik uçurumun dibinde bulundu

    Erdemli'de 18 Haziran'dan beri kaybolan gencin kamyonetiyle 200 metrelik uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Gencin cesedi yaklaşık 5 saatte çıkarıldı.

    Mersin'de kaybolan gencin cesedi 200 metrelik uçurumun dibinde bulundu

    Hasan Ersin'in cesedi AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve jandarmanın yaklaşık 5 saatlik çabasıyla düştüğü uçurumdan çıkarıldı.
    Mersin'de kaybolan gencin cesedi 200 metrelik uçurumun dibinde bulundu

    CAMİNİN GÜVENLİK KAMERASINDA İZİNE RASTLANILDI

    Erdemli ilçesine bağlı Çamlı Mahallesinde ikamet eden 25 yaşındaki Hasan Ersin'den ailesi 18 Haziran'dan bu yana haber alamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri ve köylüler mahalle çevresinde arama yaptı. Ancak bir sonuç alınamadı.

    Mersin'de kaybolan gencin cesedi 200 metrelik uçurumun dibinde bulundu

    Bunun üzerine gencin arkadaşları bir caminin güvenlik kamerasını inceleyip Ersin'e ait olan 33 VL 313 plakalı kamyoneti fark ederek gittiği istikamette arama yapmaya karar verdi.
    Mersin'de kaybolan gencin cesedi 200 metrelik uçurumun dibinde bulundu

    CANSIZ BEDENİ BÖYLE BULUNDU

    Fakılı Mahallesi yakınlarındaki Göçük Mevkisinde arama yapan gençler önce Ersin'in kamyonetinin ipine rastladı, ardından da araca ait parçaları fark etti. Hasan Ersin'in cansız bedeni ise uçurumun dibinde bulundu.
    Mersin'de kaybolan gencin cesedi 200 metrelik uçurumun dibinde bulundu

    5 SAATTE ÇIKARILABİLDİ

    Cesedin çıkarılması için AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri seferber oldu. Dik yamaçta yaklaşık 5 saat süren uğraşın ardından ceset, uçurumdan çıkarılarak cenaze aracına alındı.
    Mersin'de kaybolan gencin cesedi 200 metrelik uçurumun dibinde bulundu

    Gencin yakınları ise bu esnada sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
    Haberler Yaşam Mersin'de kaybolan gencin cesedi 200 metrelik uçurumun dibinde bulundu
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