Mersin'de kaybolan gencin cesedi 200 metrelik uçurumun dibinde bulundu

CAMİNİN GÜVENLİK KAMERASINDA İZİNE RASTLANILDI

Erdemli ilçesine bağlı Çamlı Mahallesinde ikamet eden 25 yaşındaki Hasan Ersin'den ailesi 18 Haziran'dan bu yana haber alamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri ve köylüler mahalle çevresinde arama yaptı. Ancak bir sonuç alınamadı.