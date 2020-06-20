Bizler için son derece önemli olan o gün geldi çattı. Babalar Günü mesajları, şiirleri ve en güzel sözleri hakkındaki arama motorları üzerindeki araştırmalar yoğunluk kazandı. Dünya genelinde birçok ülkede kutlanan Babalar Günü, bu yıl da büyük bir ilgiyle beklenen özel günler arasında yer alıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? İşte Babalar Günü mesajları, şiirleri ve en güzel sözleri
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI, ŞİİRLERİ VE EN GÜZEL SÖZLERİ
• Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek. Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacığım.
• Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim. Babalar gününü en içten dileklerimle kutlarım.
• Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.
• Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.
• Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacım.
• Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
• Varlığıyla bize güven ve huzur veren biricik babalarımızın babalar günü kutlu olsun.
• Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
• Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.
• Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun. . . Babalar günün kutlu olsun.
• Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.
• Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.
• Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.
• Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun. Babalar günün kutlu olsun.
• Dün, bugün ve yarın. Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizim ki bitimsiz, tanrısal bir sevgi. Babacığım babalar günün kutlu olsun.
• Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.
• Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günü kutlu olsun.
• Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam...
• Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar günün kutlu olsun.
• Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum.
• Evimizin yakışıklısı. Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun.
• Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sevgisini her zaman üzerimde hissettiğim dün de bugün de yarın da hep yüreğim kadar yakınımda olan babacığım seni çok seviyorum.
• Sensiz bir babalar günü geçiriyorum ve inan bana, kendimi çok yalnız hissediyor, çok üzülüyor ve çok üşüyorum. . . Sen benim arkadaşım, sevincim ve ışığımsın. Babalar günün kutlu olsun baba.
• Allah seni başımızdan eksik etmesin ve varlığınla bize hep huzur ver. Babalar gününüz kutlu olsun...
• Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.
• Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun Babam.
• İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.
• Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla... Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun. Babalar günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası...
• Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.
• Benzemez hiç bir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.
• Gölgen yeter BABAM...Babalar Günün Kutlu Olsun...
• Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek. Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacığım.
• Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günü kutlu olsun.
• Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum baba. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Babacığım.
BABALAR GÜNÜ DÜNYADA NE ZAMAN KUTLANIR?
Babalar Günü ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde de Haziran ayının 3'üncü pazar günü kulanıyor.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ÇIKTI?
Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi Babalar Günü'nün de olması fikrine sahipti. Dodd'un babası altı çocuğu tek başına büyütmüştü ve Dodd, bu sebepten dolayı babasının doğum günü tarihi olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasına yönelik çalışmalar yürütse de çalışmalar o tarihe yetişemedi. Böylece Babalar Günü kutlamaları Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelendi.
Tarihte ilk defa 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, bu tarihten itibaren diğer ülkelerde kutlanmaya başlandı. 1924 yılında ise ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.
1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını ilan etmiştir. 1972 yılında da başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü resmi olarak ABD'de kabul edilmiş ve resmi tatil ilan edilmiştir.