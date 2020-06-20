Bizler için son derece önemli olan o gün geldi çattı. Babalar Günü mesajları, şiirleri ve en güzel sözleri hakkındaki arama motorları üzerindeki araştırmalar yoğunluk kazandı. Dünya genelinde birçok ülkede kutlanan Babalar Günü, bu yıl da büyük bir ilgiyle beklenen özel günler arasında yer alıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? İşte Babalar Günü mesajları, şiirleri ve en güzel sözleri

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI, ŞİİRLERİ VE EN GÜZEL SÖZLERİ

• Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek. Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacığım.

• Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim. Babalar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

• Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

• Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.

• Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacım.