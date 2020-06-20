



Bacağından ve kaburgasından yaralanan bekçiye diğer meslektaşları tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, polis ekiplerinin anonsu üzerine Aksaray Emniyeti alarma geçti. Bekçiye çarpıp kaçtıktan sonra yapılan tüm uyarılara rağmen durmayan sürücü 20 dakika süren kovalama sonucu Yeni Sanayi Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanma anında direnen alkollü sürücü polis memuru Neşet Güleç'in (35) ayağını kırdı. Diğer ekiplerin gelmesiyle birlikte güçlükle gözaltına alınan Mustafa Ç., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sürücünün çarptığı bekçi olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ayağı kırılan polis memuru hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.