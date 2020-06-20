Futbolcu eşinden kayınpederine taciz davası: 15 yıl hapsi isteniyor

Futbolcu E.P, 25 Mayıs 2017 günü Pınar P. ile evlendi. İstanbul Pendik'te ikamet eden çiftin iddiaya göre aralarında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle evlilikleri sona ermişti. Bunun üzerine futbolcu E.P eşinden boşanmak için İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Aralarındaki boşanma davası devam ederken eş Pınar P.'den ilginç bir hamle geldi.



Savcılığa başvuran genç kadın, evlilikleri boyunca kayınpederi R.P.'nin cinsel tacizine maruz kaldığını, evliliklerinin sarsıntıya uğramaması için sessiz kaldığını ve eşine anlattığında ise kendisine inanmadığını ileri sürdü. Şikâyet dilekçesinde yaşadığı tacizi anlatan genç kadın, "Ailemden uzak bir yaşantı sürüyorum. Annemlere anlatmaya çalıştığım bu olayı önceleri inanamadığım için kendime bile itiraf etmemiştim. Kayınpederim evimize geldiği zamanlarda bana olan yaklaşımları normal değildi. Yaşadıklarımı eşime söylemeye çalıştım fakat bana inanmadığı gibi birde beni darp etti. O kadar çaresiz kaldım ki tek isteğim bu adamın cezalandırılması." ifadelerini kullandı.





KAYINPEDERE DAVA AÇILDI

Savcılık Pınar P.'nin şikâyeti üzerine kayınpeder R.P. hakkında cinsel taciz suçu kapsamında soruşturma başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda kayınpeder R.P. hakkında 'Sarkıntılık Düzeyinde Cinsel Saldırı' ve 'Cinsel Taciz' suçları kapsamında iddianame düzenlendi.

'EŞİMLE AYLARDIR İLİŞKİYE GİRMEDİM'

Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede yaşanan cinsel taciz ve saldırı olayı şu şekilde anlatıldı: 2017 yılının Aralık ayında R.P., gelini Pınar P. ile mutfakta yalnız kaldığı sırada taciz etti. Gelin Pınar P., yaşadıklarının kaza olduğunu düşünse de daha sonrasında kayınpederinin her fırsatta kendisine baktığında cinsel anlamlı hareketlerde bulundu. Kayınpederin bir kerede gelinine 'Güzelsin, sana kimse hayır diyemez' şeklinde sözler söyledi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, kayınpeder R.P.'nin gelini Pınar'a ait telefondan kendisine ait Facebook hesabına girdiğini ve bir takım kişilerle cinsel içerikli sohbetler yaptığı ve hesabı da bilerek açık bıraktığı anlatıldı. R.P. savcılıkta verdiği ifadesinde gelini Pınar'ın kendisine iftira attığını oğlu ile boşanmak için elini güçlendirmeye çalıştığını iddia etti. R.P.'nin üzerine atılı suçları işlediği gerekçesiyle 15 yıla kadar hapsi istenirken dava ilerleyen günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



Atakan IRMAK/ SABAH