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    • Yaşam
    • 17.06.2020 13:49
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    • 17.06.2020 14:01
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    'da yaşayanlar dikkat! 5 gün boyunca yağış bekleniyor (İstanbul )

    haberi... nu araştıran vatandaşlara beklenen haber geldi. Gelen son hava durumu tahminlerine göre, 'un batı ve kuzey ilçelerinde öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü geçişlerinin 5 gün boyunca etkili olacağı belirtiliyor.

    İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 5 gün boyunca yağış bekleniyor İstanbul hava durumu

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan alçak basınç sistemine bağlı olarak atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava kent genelinde etkisini gösterecek.
    İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 5 gün boyunca yağış bekleniyor İstanbul hava durumu

    Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.
    İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 5 gün boyunca yağış bekleniyor İstanbul hava durumu

    Yağışın akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak 5 gün boyunca aralıklarla yerel ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.
    İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 5 gün boyunca yağış bekleniyor İstanbul hava durumu

    Genellikle birkaç saati aşmayan ancak önemli miktarda yağış bırakan yaz yağmurları nedeniyle ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri istendi.
    Haberler Yaşam İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 5 gün boyunca yağış bekleniyor (İstanbul hava durumu)
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