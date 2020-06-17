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    • Yaşam
    • 17.06.2020 13:54
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    • 17.06.2020 13:54
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    Son dakika: 'da ında parçalanmış bulundu!

    Gelen bir son dakika haberine göre, ’nın Termal ilçesinde ında bulundu.

    Mesire alanında parçalanmış ceset bulundu!

    Üçazizeler mesire yerinde dolaşan vatandaşlar parçalanmış halde bir erkek cesedini fark etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş ve çürümüş bir buldu.

    Yapılan incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu ve yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit edildi. Şahsın bir cinayete kurban gitme ihtimali üzerinde duran ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olay kimlik tespiti ve otopsi neticesinde netleşecek.

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