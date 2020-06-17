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    • Yaşam
    • 17.06.2020 13:35
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    • 17.06.2020 13:39
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    İstanbul'da kasklarını çalan kıskıvrak yakalandı! 3 şüpheli tutuklandı

    Son dakika... İstanbul Ataşehir’de kaskı sinin ‘sipariş üzerine’ lık yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında başlatılan çalışmalarda çok sayıda kask ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    ‘Sipariş üzerine’ hırsızlık!

    İstanbul Emniyeti Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Açıktan lık" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşanmıştı.

    Edinilen bilgiye göre, Ataşehir ilçesinde Haziran ayı içinde meydana gelen 7 ayrı kaskı hırsızlığı konusunun faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüpheli şahısların çaldıkları motosiklet kasklarını internette bulunan bir uygulama üzerinden Fatih G. (38) isimli şahsa sattıkları tespit edildi.

    14 Haziran günü saat 13:00 sıralarında Fatih G., isimli şahıs Kadıköy ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Alınan arama kararına istinaden şahsın ikametinde yapılan aramada; toplam 9 adet motosiklet kaskı ele geçirildi.

    ŞİPARİŞ ÜZERİNE ÇALIYORLAR
    Yapılan çalışmaların devamında Fatih G. isimli şahıs, bahse konu kaskları A.B. (16), U. (20) ve Berat Y. (21) isimli şahısların kendisine sipariş üzerine çalarak getirdiklerini ve kendisinin de bu kaskları internet üzerinden sattığını beyan etti.

    Bahse konu şahıslar aynı gün Fatih G.'nin ikameti yakınlarında hırsızlık yaptıkları otomobil ile birlikte yakalandı. Şahısların otomobilinde yapılan aramada 5 adet hırsızlık olduğu düşünülen motosiklet kaskı ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen Fatih G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.B. (16), Atakan Yasin U. (20) ve Berat Y. (21) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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