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    • 16.06.2020 08:45
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    • 16.06.2020 08:45
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    Son dakika: Şişli'de organize suç örgütü u

    Son dakika haberine göre , 'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Şişli'de bir adrese organize suç örgütüne yönelik u yaptı. Operasyona özel harekat leri de destek verdi.

    İstanbul'da sabah baskını!

    'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde silahlı suç örgütüne yönelik da yaptı. Özel harekât lerinin de destek verdiği operasyon kapsamında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı.



    Özel Harekât Polislerinin adrese girdiği sırada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler bölgede güvenlik önlemi aldı. Polislerin evin etrafında aldığı güvenlik sırasında ellerinin tetikte olması dikkat çekti. Ekipler, baskın yapılan adreste uzun süre arama yaptı.

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