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    • 16.06.2020 09:17
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    Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2020 Salı

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Haziran 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2020 Salı

    KOÇ:

    Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız.
    Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.
    Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2020 Salı

    BOĞA:

    Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
    Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2020 Salı

    İKİZLER:

    Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetli yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Aile ilişkileri çok önemli.
    Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2020 Salı

    YENGEÇ:

    Bugün hassasiyetiniz çok yüksek.
    Alınganlığınız tavan yapabilir. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.
    Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2020 Salı


    ASLAN:

    Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.
    Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2020 Salı

    BAŞAK:

    Geleceğinizin alt yapısı üzerinde çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteğini almanın mutluluğunu yaşıyorsunuz. Rakipleriniz sizi takip ediyor.
    Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2020 Salı

    TERAZİ:

    İşinizde yükselme, kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermeyin.
    Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2020 Salı

    AKREP:

    Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız sizi kısıtlıyor. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.
    Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2020 Salı

    YAY:

    Aşka çok önem veren bir kişi olarak duygularınızın her zamankinden çok daha yoğun olacağını bilmelisiniz.
    Partiden partiye koşarken, bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.
    Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2020 Salı

    OĞLAK:

    Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.
    Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.
    Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2020 Salı


    KOVA:

    İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz.
    Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.
    Sorunların üstesinden geleceksiniz.
    Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2020 Salı

    BALIK:

    Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız Çevrenize önem vermelisiniz.
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