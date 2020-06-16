Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2020 Salı

KOÇ:
Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız.
Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.
BOĞA:
Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
İKİZLER:
Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetli yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Aile ilişkileri çok önemli.
YENGEÇ:
Bugün hassasiyetiniz çok yüksek.
Alınganlığınız tavan yapabilir. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.
ASLAN:
Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.
BAŞAK:
Geleceğinizin alt yapısı üzerinde çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteğini almanın mutluluğunu yaşıyorsunuz. Rakipleriniz sizi takip ediyor.
TERAZİ:
İşinizde yükselme, kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermeyin.
AKREP:
Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız sizi kısıtlıyor. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.
YAY:
Aşka çok önem veren bir kişi olarak duygularınızın her zamankinden çok daha yoğun olacağını bilmelisiniz.
Partiden partiye koşarken, bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.
OĞLAK:
Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.
Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.
KOVA:
İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz.
Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.
Sorunların üstesinden geleceksiniz.
BALIK:
Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız Çevrenize önem vermelisiniz.