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    • 16.06.2020 06:47
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    | Meteorolojiden ve 5 il için kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 16 Haziran 2020

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. tarafından yayınlanan tahminlerde Trakya Kesimi, 'nun kuzey ve doğusu, Batı , Orta Karadeniz'in iç kesimleri, 'nun doğusu ile , , , , ve çevrelerinin yerel olmak üzere geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve 5 il için kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 16 Haziran 2020

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Samsun ve Gümüşhane çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    MARMARA
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 18°C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 20°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 18°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 20°C, 33°C
    Parçalı ve çok bulutlu
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve 5 il için kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 16 Haziran 2020

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 22°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA 12°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA 19°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA 14°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve 5 il için kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 16 Haziran 2020

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 19°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 21°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 19°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 14°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve 5 il için kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 16 Haziran 2020

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 14°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA 16°C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    NİĞDE 13°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve 5 il için kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 16 Haziran 2020

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Düzce hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 12°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE 16°C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KASTAMONU 12°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 19°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve 5 il için kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 16 Haziran 2020

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Gümüşhane çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 14°C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 20°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TOKAT 14°C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 20°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve 5 il için kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 16 Haziran 2020

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Kars, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 7°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KARS 7°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 15°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 12°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve 5 il için kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 16 Haziran 2020

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 16°C, 36°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP 19°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT 22°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 21°C, 38°C
    Parçalı ve az bulutlu
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve 5 il için kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 16 Haziran 2020

    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve 5 il için kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 16 Haziran 2020
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