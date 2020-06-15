HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve 5 il için kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 16 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Samsun ve Gümüşhane çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu