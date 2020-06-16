İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Burdur Cimbilli köyü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 22.18'deki deprem 4.30 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, kentte herhangi bir hasar olmadığını bildirdi. Depremin en fazla hissedildiği Cimbilli ve Başmakçı köylerinde de herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.06.16 22:18:11 37.8008 29.9977 4.2 -.- 3.8 3.9 BASMAKCI-(BURDUR) İlksel

2020.06.16 22:15:37 35.4002 26.7987 11.4 -.- 3.2 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.16 20:57:16 38.9855 27.9055 3.0 -.- 1.8 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.16 20:16:37 36.9390 27.3162 13.1 -.- 3.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.16 19:00:39 33.8658 25.8977 9.6 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.16 16:25:27 39.0295 27.8617 10.8 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.16 16:22:17 39.3645 40.6252 5.4 -.- 2.3 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.16 16:16:22 37.7803 37.5323 5.0 -.- 2.5 -.- HACILAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2020.06.16 15:57:40 39.3725 40.6627 5.0 -.- 4.3 4.4 DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.16 15:16:11 38.7345 43.0797 5.0 -.- 2.5 -.- VAN GOLU İlksel

2020.06.16 15:02:09 35.5360 32.1602 15.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel