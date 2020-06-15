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    • Yaşam
    • 15.06.2020 23:11
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    • 15.06.2020 23:11
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    'da 24 binada sı!

    'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'de 10, 'de 7, 'de 3, 'de 3, 'te 1 binanın 14 gün ya alınması kararlaştırıldı.

    O ilde 24 binaya korona karantinası

    'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 24 binada uygulaması başlatıldı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

    HANGİ İLÇEDE KAÇ BİNADA UYGULANACAK?
    Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

    Bu kapsamda 'de 10, 'de 7, 'de 3, 'de 3, 'te 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

    Öte yandan, Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye, Birecik, Suruç ve Viranşehir'deki bir mahalle ve 9 binada uygulanan karantina ise sona erdi.

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