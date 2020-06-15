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    • 15.06.2020 23:05
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    'da araç nehre düştü! Ölü ve yaralılar var

    'ın Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir aracın 'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kayıp bir kişinin ise arandığı bildirildi.

    Erzincan'da araç nehre düştü!

    'da bir aracın 'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç, Kemaliye ilçesi girişinde bulunan Şirzı Köprüsü'nden Karasu Nehri'ne düştü.

    Olayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, nehirden 4 kişinin cansız bedenini çıkardı.

    Nehirden yaralı kurtarılan 3 kişi ise Kemaliye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

    ARAÇTA 8 KİŞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
    Yaralı kurtulanların ifadesine göre araçta 8 kişinin olduğunu değerlendiren ekipler, kayıp kişinin bulunması için de arama çalışması başlattı.

    İl Afet ve Müdürlüğü (), ekiplerinin kayıp kişiyi nehirde arama çalışması sürüyor.

    KAYIP VATANDAŞ ARANIYOR
    Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, yaptığı açıklamada, bir aracın ilçedeki Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların ifadesine göre araçta 8 kişinin bulunduğunu aktaran Atıcı, kayıp olduğu değerlendirilen kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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